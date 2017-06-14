Архангельск станет 35-м российским населенным пунктом, где будет представлен проект «Последний адрес», цель которого — увековечить память о жертвах репрессий.

В рамках этого проекта на фасадах домов, которые стали последними адресами несправедливо репрессированных людей, устанавливаются информационные знаки единого образца.

Как сообщает «News29.ru», первый памятный знак будет установлен 18 июня на доме расстрелянного слесаря-сантехника Игнатия Ивановича Безсонова. Он был расстрелян 9 января 1938 года за «систематическую контрреволюционную агитацию». Спустя 20 лет он был полностью реабилитирован. На церемонию установления таблички придет его дочь.

На данный момент собрано более 1,6 тыс. заявлений с просьбой установить мемориальные знаки для конкретных лиц по конкретным адресам по всей России и за ее пределами. За 2,5 года установлено более 500 знаков в 34 населенных пунктах.