Жители Рязани, проживающие около платных парковок, не будут платить за стоянку автомобилей. Им предоставят специальные парковочные свидетельства.

Документ выдают в многофункциональных центрах при наличии копий и подлинников паспорта, документа на жилое помещение, свидетельства регистрации транспортного средства и СНИЛС, сообщает РИА «7 новостей».

Напомним, 9 июня в Рязани начали действовать еще 20 платных парковок. До 16 июня они будут работать в тестовом режиме. Штрафы пока не выносятся. Оператор проекта — компания «Ростелеком» — продолжит настройку всех систем и сервисов оплаты.

Стоимость одного часа парковки на всех зонах в Рязани составляет 20 рублей. Инвалиды и экстренные оперативные службы будут пользоваться бесплатно.