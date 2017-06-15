Словацкие активисты намерены заблокировать намеченный на июль транзит войск НАТО через страну, поставив на их пути живой щит . Об этом «Известиям» рассказал экс-премьер Словакии, а ныне главный организатор антинатовских мероприятий в стране Ян Чарногурский. Самые масштабные учения альянса в этом году должны пройти уже в ближайший месяц в регионе Черного моря. Словакия, через которую осуществляется передислокация сил альянса, будет находиться в эпицентре подготовки натовских маневров.

Экс-премьер Словакии и председатель общества «Словацко-российское содружество» Ян Чарногурский рассказал «Известиям», что его организация планирует провести массовую акцию в день запланированного перемещения контингентов НАТО. Несколько сотен человек живым щитом преградят дорогу военным НАТО, которые вскоре должны пересечь словацко-чешскую границу.

— Мы намерены с помощью живого щита попытаться препятствовать передвижению чужих войск по нашей территории . Чем больше людей мы сможем собрать, тем лучше. Не в наших силах оказать серьезное сопротивление полиции, которая, конечно, будет стремиться обеспечить свободный проезд конвоев, но наши действия — политический сигнал словацкому руководству и верховным представителям НАТО. Мы выражаем свое крайнее недовольство политикой альянса, — пояснил Ян Чарногурский.

В пресс-службе НАТО «Известиям» подтвердили, что в июле 2017 года в Румынии, Болгарии и Венгрии под командованием США пройдут учения Saber Guardian-2017. Участие в них примут около 25 тыс. военнослужащих из 23 стран — членов альянса, а также других государств — партнеров военного блока. Это самая масштабная учебная операция из запланированных в этом году в Черноморском регионе (всего должно пройти 18 учений).

Министерство обороны Словакии еще в начале этого месяца обнародовало информацию о том, что часть натовских войск, направляющихся на международные учения, пойдет через юго-западную территорию Словакии в июне этого года . А несколько сотен единиц американской военной техники будет перевезено в первые дни июля.

Словакия — член НАТО с 2004 года. Страна официально поддерживает политику альянса. Словацкие военнослужащие активно участвуют в учениях альянса, а в январе 2017 года в Братиславе был открыт командный центр НАТО. Однако несмотря на такой курс руководства, в стране не снижается уровень антинатовских настроений.

Митинги против членства в НАТО в Словакии проходят регулярно. Общественные организации и правозащитники устраивают акции в Братиславе и других городах, выражая недовольство действиями альянса в регионе. Активист и один из соорганизаторов протестных мероприятий — Владимир Мали сообщил «Известиям», что очередные выступления пройдут в Братиславе 6 июля 2017 года.

— Многие граждане не хотят, чтобы Словакия была транзитной страной, через которую будут перебрасывать военнослужащих и военную технику. Учения НАТО в Прибалтике и Юго-Восточной Европе — демонстрация силы, которая лишь создает конфликтный потенциал между странами — членами альянса и Россией . Жителям страны, к сожалению, не предоставляется объективной информации о деятельности НАТО. Именно поэтому мы организуем митинги, где стремимся донести до людей более взвешенную позицию, — добавил Владимир Мали.

Недовольство политикой альянса выражает и парламентская партия «Котлеба — Народная партия Наша Словакия». В прошлом месяце она начала сбор подписей под петицией для объявления референдума о выходе страны из НАТО.