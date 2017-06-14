Конгресс должен дать возможность администрации Трампа быть более гибкой в отношении санкционного давления на Россию. Об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Я призываю конгресс, чтобы любое принимаемое законодательство позволяло президенту изменять режим санкций. Мы бы просили о большей гибкости, чтобы повышать давление, когда это необходимо, но также иметь возможность для диалога», — цитирует выступление Тиллерсона на слушаниях в конгрессе США «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий согласовали вопрос об ужесточении санкций против России. По мнению сенаторов, РФ виновна в нарушении прав человека, в поставках оружия Башару Асаду и во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США.

Санкции, если они будут приняты, коснутся горнодобывающей, металлургической отраслей российской экономики, проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения.