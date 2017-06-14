Суд рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ о помещении под домашний арест подростка, обвиняемого в распылении газа в лицо омоновцу во время несогласованной акции в центре столицы 12 июня. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, передает «РИА Новости».

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Галяшкина Михаила, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти», — пояснила она.

Выяснилось, что обвиняемый — несовершеннолетний, ему 17 лет. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей — с 14 лет.

Ранее сообщалось, что подозреваемый распылил газ в глаза омоновцу, когда тот исполнял служебные обязанности. Сотрудник полиции получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.