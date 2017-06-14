Следствие рассматривает все возможные версии нападения стрелка во время мероприятия конгресса США в штате Виргиния, в том числе и терроризм.

Об этом сообщил журналистам представитель ФБР, передает «РИА Новости».

Как уточняет Associated Press, стрелком оказался Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса.

В результате инцидента пострадали пять человек, они доставлены в больницы. Среди пострадавших оказался член палаты представителей США Стив Скалис, сейчас ему проводят операцию на бедре.