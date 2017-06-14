Терроризм стал одной из версий нападения стрелка на конгрессменов в США
Следствие рассматривает все возможные версии нападения стрелка во время мероприятия конгресса США в штате Виргиния, в том числе и терроризм.
Об этом сообщил журналистам представитель ФБР, передает «РИА Новости».
Как уточняет Associated Press, стрелком оказался Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса.
В результате инцидента пострадали пять человек, они доставлены в больницы. Среди пострадавших оказался член палаты представителей США Стив Скалис, сейчас ему проводят операцию на бедре.