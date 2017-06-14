Подросток упал в шахту лифта в заброшенной ховринской больнице в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел в среду, 14 июня, на улице Клинская, 2. Молодой человек выжил, однако не смог самостоятельно выбраться их шахты: в результате падения он сломал ноги. На место ЧП выехали спасатели, подростка подняли из шахты и госпитализировали с различными травмами.

Как сообщает телеканал «360», подросток пробрался на территорию ховринской заброшенной больницы, находящейся под охраной частного охранного предприятия. Место пользуется популярностью у любителей заброшенных мест.