Никарагуа — один из основных партнеров России в Центральной Америке. В интервью «Известиям» посол РФ в Никарагуа, Сальвадоре и Гондурасе Андрей Будаев рассказал об основных инвестиционных проектах в странах региона, проблемах с преступностью, а также о развитии туризма.

— Вы представляете Россию сразу в трех государствах. Как это удается совмещать?

— Действительно, работать послом России в Никарагуа и по совместительству в Сальвадоре и Гондурасе непросто с учетом активно развивающихся отношений с этими странами на разных направлениях. Ситуация несколько облегчается тем, что в Сальвадоре на постоянной основе функционирует отделение нашего посольства во главе с одним из старших дипломатов, что позволяет обеспечить непрерывность диалога с местными партнерами. В Гондурасе российских официальных представительств нет , что требует более частых служебных командировок для общения с руководством страны и главами ключевых министерств и ведомств.

— Каковы перспективы развития российско-никарагуанских отношений?

— Несмотря на небольшой объем двусторонней торговли, порядка $55–60 млн в год, успешно развиваются совместные инвестиционные проекты. Среди них российско-никарагуанское совместное предприятие по производству вакцин «Мечников», Учебный центр МВД России, российская наземная станция сбора измерений ГЛОНАСС. Особая роль принадлежит Российско-никарагуанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую недавно возглавили заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и вице-президент Росарио Мурильо.

Отдельное место занимает взаимодействие России и Никарагуа на различных международных площадках, прежде всего в ООН. Никарагуанцы практически безоговорочно разделяют российские подходы и инициативы, выступают с нами в качестве соавторов целого ряда важных международных документов , поддерживают российские кандидатуры в различные организации. Российско-никарагуанское сотрудничество имеет самые благоприятные перспективы.

Подавляющее большинство никарагуанцев еще со времен Советского Союза традиционно испытывает к нашей стране и ее гражданам чувство симпатии и благодарности за братскую безвозмездную помощь , которая оказывалась и продолжает оказываться Никарагуа. Несмотря на все различия между нашими народами, нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, преданность, гостеприимство, жизнерадостность, семейная спаянность.

— Какое количество российских граждан проживает в этих странах?

— Численность российской диаспоры тут невелика. Количество соотечественников, постоянно проживающих в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, — около 250 человек . И подавляющее большинство из них живет в Никарагуа. В основном это женщины, переехавшие сюда в 1980-е с мужьями-никарагуанцами, проходившими обучение в тот период в советских вузах, а также дети от смешанных браков, имеющие российское гражданство. Тропический климат, сравнительно низкие цены на недвижимость и наличие в целом благоприятных условий для развития собственного бизнеса в последнее время всё чаще привлекают наших граждан. Число же россиян в Сальвадоре и Гондурасе не превышает десятка человек.

— Государства Центральной Америки являются одними из самых криминальных в мире, особенно Гондурас и Сальвадор. Как власти борются с преступностью?

— Действительно, криминогенная обстановка в Сальвадоре и Гондурасе остается сложной, что связано с незаконной деятельностью организованных преступных группировок, занимающихся наркотрафиком, рэкетом, крышеванием бизнеса . Им сложно противостоять, так как эти бандитские организации имеют транснациональный характер и их деятельность распространяется не только на страны Центральной Америки, но и США.

Сальвадорские власти предпринимают усилия по снижению преступности. Значимым стало принятие в Сальвадоре закона, квалифицирующего деятельность данных ОПГ как терроризм . Согласно официальной статистике, за последнее время в этой стране количество убийств в сутки сократилось более чем в два раза: с 22 до 9 человек .

В Гондурасе заметную роль играет деятельность специальной миссии Организации американских государств (ОАГ) по содействию борьбе против коррупции и безнаказанности в Гондурасе. Администрация страны завершает тотальную кадровую чистку национальной полиции, из рядов которой уже уволено пять генералов, 400 офицеров, около 3 тыс. рядового и сержантского состава. Одновременно идет «модернизация» полиции, включающая аттестацию и переподготовку полицейских, набор новых сотрудников.

На этом фоне ситуация в Никарагуа выглядит более благополучной благодаря стратегии безопасности «Стена сдерживания» . Ее суть состоит в том, чтобы национальные границы были на замке от наркотрафика, членов ОПГ и нелегальных мигрантов.

Однако в связи с планами американской администрации депортировать на родину центральноамериканских граждан, нелегально находящихся на территории США, в первую очередь представителей преступного мира, руководство Никарагуа, Сальвадора, Гондураса высказывает серьезную озабоченность . Поскольку такое развитие событий чревато новым витком обострения ситуации.

— Несмотря на высокую преступность, эти страны привлекательны для туристов. Как можно привлечь отдыхающих, при этом обеспечив им необходимый уровень безопасности?

— Никарагуа, Сальвадор и Гондурас имеют значительный потенциал в том, что касается экологического, спортивного, экстремального, а также пляжного, оздоровительного и делового туризма .

Более активному продвижению туризма в этих странах мешают недостаточное развитие туристической инфраструктуры, нехватка квалифицированных гидов и информационно-рекламного сопровождения, а в случае с Гондурасом и Сальвадором сложная криминогенная обстановка. Однако правительства этих стран вполне всё это осознают и реализуют специальные программы по устранению этих недостатков. Так, в Никарагуа за последние 15 лет поток туристов вырос почти в три раза: с 580 тыс. чел. в 2000 году до 1,5 млн в 2015-м. Причем в Никарагуа всё более популярными становятся такие виды спортивного отдыха, как серфинг, вулканобординг (спуск на доске по склонам вулканов), канопи-тур (скоростной спуск по металлическому тросу).

Постепенно растет и число российских туристов, посещающих Никарагуа, Сальвадор, Гондурас. Нашим путешественникам рекомендуем перед поездкой оформлять медицинскую страховку, отсутствие которой может обернуться крупными расходами, если вдруг наступит страховой случай.

К счастью, в последнее время каких-либо серьезных происшествий с нашими гражданами не было , хотя неприятные ситуации вроде утраты документов, мелких краж, увы, случаются. В этих случаях со стороны посольства пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обеспечение безопасности, прав и интересов российских граждан является одним из приоритетов.