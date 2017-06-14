Мурманская полиция организовала дополнительную проверку по факту обнаружения трупов собак. Решение о возбуждении уголовного дела было отменено в связи с отсутствием признаков преступления.

Необходимо выяснить все обстоятельства гибели животных, пояснили в региональной прокуратуре. Зоозащитная организация «Путеводная звезда» сообщает об анонимных письмах с информацией о том, что собаки были убиты группой лиц в рыбном порту. В открытом обращении активисты требуют провести расследование, пишет ИА «Би-порт».

Всего зарегистрировано 23 животных, пострадавших от рук злоумышленника. Подозреваемый 1992 года рождения сознался в содеянном. Он рассказал, что вводил собакам инъекции с ядом.