Самый большой в мире телевизор презентовала американская компания C Seed. Об этом пишет The Verge.

Диагональ экрана телевизора составляет 262 дюйма, в устройстве имеются 10 встроенных динамиков 9.1, обеспечивающих объемный звук. Как сообщает «Ридус», огромный телевизор оборудован тканевой ширмой с дистанционным управлением, а также медиасервером 4К. Цена самого большого телевизора — $539 тыс. (то есть порядка 30,5 млн рублей), а за его установку придется добавить еще $38,5 тыс. (2,2 млн рублей). По словам производителей, это трудоемкий процесс, поскольку вес устройства составляет 800 кг. В продаже уникальная новинка появится уже летом 2017 года.