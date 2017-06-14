Россия и Украина могут прийти к компромиссу по урегулированию кризиса в Донбассе и вне Минских соглашений. Такое мнение высказал в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам конгресса США.

«Очень возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей», — цитирует Тиллерсона «РИА Новости».

Рекс Тиллерсон добавил, что США не хотят приковывать себя к минским договоренностям, поскольку кризис на Украине может быть урегулирован другим путем, сообщает ТАСС.