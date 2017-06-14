В Лондоне задержан подозреваемый в терроризме
Сегодня полиция Лондона задержала 23-летнего мужчину по подозрению в террористической деятельности. Такое заявление сделал Скотленд-Ярд, передает ТАСС.
В данный момент задержанный помещен под стражу, полиция продолжает обыск по месту его жительства.
«Он подозревается в сборе информации или документов, запрещенных законом о борьбе с терроризмом», — уточняется в сообщении.
Ранее по подозрению в распространении террористических публикаций сотрудники Скотленд-Ярда задержали 53-летнего мужчину.
В полиции пояснили, что оба задержания не имеют отношения к расследованию теракта, совершенного в Лондоне 3 июня с помощью автомобиля. В тот день террористы совершили наезд на пешеходов, а затем с ножами напали на прохожих. В результате атаки погибли восемь человек.