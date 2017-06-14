Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение нелегального распространения SIM-карт, которое угрожает общественной безопасности, пишет «Интерфакс».

Законодательная инициатива, которая предлагает поправки и дополнения к действующему ФЗ «О связи», призвана пресечь распространение сим-карт без заключения договоров и оказание услуг связи анонимным абонентам.

Также законопроект предусматривает передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия. Такая мера необходима, поскольку пользователи корпоративных услуг сотовой связи в настоящее время не заключают с оператором контракта напрямую и поэтому не передают ему данных.

Кроме того, предлагается предоставить операторам связи возможность проверять сведения об абоненте. Это нужно для противодействия использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Законопроект должен ликвидировать возможности совершения преступлений как террористического, так и мошеннического характера, представляемые неконтролируемой продажей псевдокорпоративных сим-карт.