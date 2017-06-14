Русский дом открылся в китайском городе Далянь в районе Люйшунь (Порт-Артур). Инициаторы его появления — общественные организации Якутии. Церемония открытия прошла по якутской традиции, с обрядом благословения.

Как отмечает ИА SakhaNews, это событие стало итогом визита российской делегации из Якутии в Китай, который состоялся в мае 2016 года. В частности, был подписан протокол о намерениях о сотрудничестве между Якутском и Порт-Артуром.

Во время церемонии открытия Русского дома стороны подписали два соглашения о сотрудничестве в области науки и одно — в области туризма и культуры. В частности, в следующем году планируется проведение международного фестиваля народного творчества «Сакура».

Отметим, что Порт-Артур — это город, которому нет равных за рубежом по количеству исторических памятников и реликвий, имеющих отношение к России. Ранее там находилась военно-морская база Российской империи и СССР. Порт-Артур называется городом воинской славы российских моряков и солдат.