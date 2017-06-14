Итальянская авиакомпания Alitalia подала документы на банкротство в суд Нью-Йорка, сообщает портал Flightglobal со ссылкой на документы суда.

По данным портала, таким способом компания намерена защитить свои операции и активы американских кредиторов, пока решается вопрос о ее продаже.

Согласно документам, суд предоставил организации авиакомпании ордер на защиту активов на десять дней.

Alitalia осуществляет девять рейсов в день по маршруту из Италии в США. Эти рейсы дают 30% выручки компании, в мае итальянское правительство разрешило начать процедуру банкротства.