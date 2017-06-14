В Красноярске осужден сотрудник банка, похитивший 26 млн рублей с клиентских счетов. На скамье подсудимых оказался также его подельник.

С сентября 2014 года по август 2015 года менеджер обслуживал VIP-клиентов. Договорившись со знакомым, он получал информацию о наличии денежных средств на счетах и обеспечивал перечисление на счет сообщника, который их обналичивал. В результате этих махинаций лишились крупных сумм три клиента, пишет Сибирское агентство новостей.

Еще одно крупное мошенничество сотрудник банка завершить не успел. Он внес ложные сведения в три договора страхования жизни одного из клиентов. В случае если бы клиент умер, он мог получить от страховой компании выплату на общую сумму 9 млн рублей. 28-летний менеджер приговорен к семи годам колонии, а его 29-летний знакомый получил пять лет лишения свободы.