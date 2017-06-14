ДТП с участием маршрутки и двух иномарок произошло в Тюмени, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, дорожная авария произошла накануне вечером на улице Газовиков, 49. Установлено, что 33-летняя водитель автомобиля Toyota нарушила очередность проезда перекрестка, в результате чего произошло столкновение с маршруткой. От удара иномарку отбросило на автомобиль Renault.

В результате ДТП четверо пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести, а водитель автомобиля Toyota и ее семилетняя дочка получили переломы ключицы и руки, сообщает megatyumen.ru.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.