Европейская комиссия (ЕК) пригрозила трем странам Евросоюза — Венгрии, Чехии и Польше — подать иск в Европейский суд (высшую судебную инстанцию ЕС) за их отказ принимать мигрантов. Об этом «Известиям» рассказали в ЕК. Беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки эти три восточноевропейские государства должны были разместить на своей территории в соответствии со схемой квот, утвержденной Брюсселем почти два года назад. В самом суде сообщили, что ЕК сможет подать иск лишь через год — из-за сложности бюрократических процедур. Собеседники «Известий» в правительстве Венгрии заверили — ничто не заставит страну принять мигрантов. Так же на действия ЕК отреагировали в Варшаве и Праге.

ЕК официально начала процедуру разбирательства по поводу невыполнения тремя странами-членами ЕС — Польшей, Венгрией и Чехией — своих обязательств: отныне у Варшавы, Будапешта и Праги есть один месяц, чтобы отреагировать на официальное уведомление Брюсселя. Если ситуация не изменится к лучшему, ЕК оставляет за собой право подать иск в Европейский суд.

— Мы не говорим о санкциях. Это просто юридическая процедура, и если эти страны не исправят ситуацию, в конце концов суд вынесет решение, и они будут обязаны подчиниться , — заявила «Известиям» официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева.

Впрочем, о санкциях европейские чиновники вспоминали все последние месяцы, предлагая, к примеру, лишить фондов развития Евросоюза те страны Восточной Европы, которые последовательно сопротивляются планам приема мигрантов по схеме, утвержденной Евросоюзом в сентябре 2015 года. Эти нормы подразумевали,что за два года страны — члены ЕС должны были пустить к себе 160 тыс. беженцев, временно размещенных на территории Греции и Италии — именно эти две страны приняли основной наплыв беженцев в разгар миграционного кризиса . Пока по этой схеме были переселены немногим более 20 тыс. человек с Ближнего Востока и из Северной Африки . Такие страны, как Польша и Венгрия, за два года не приняли ни одного «причитающегося» им мигранта, Чехия переселила к себе лишь 12 человек в 2016 году. А на прошлой неделе в Праге заявили , что страна вообще выходит из системы квот.

Спустя почти два года после введения квотирования шансы на то, что три страны одумаются и подчинятся требованиям Брюсселя, — крайне невелики.

— Начало процедуры разбирательства — чистой воды шантаж со стороны Европейской комиссии. Венгрия будет этому сопротивляться и не позволит въехать ни одному мигранту. Никто из стран-членов не выполнил полностью решение ЕС, но Венгрия при этом четко объяснила, почему отказывается от этого, — заявили «Известиям» в пресс-службе венгерского правительства.

Логика всех стран Восточной Европы в том, что возросшая угроза терроризма стала прямым следствием наплыва в Европу миллионов мигрантов . Прием вынужденных переселенцев навредит Польше куда сильнее, чем потенциальные санкции Евросоюза за отказ выполнять мигрантские квоты, признал на этой неделе глава польского МВД Мариуш Блащак.

Аналогичной позиции придерживается Чехия, население которой, по опросам, разделяет антимигрантский настрой властей. Не сильно преуспела в приеме мигрантов по квотам ЕС и Словакия (из положенных квотой 902 мигрантов она приютила, как и Чехия, всего 12 человек).

Отметим, что еще в конце 2015 года Словакия, а следом за ней и Венгрия подали иски в Европейский суд в попытке признать незаконной всю систему квотированного расселения мигрантов из Италии и Греции в другие страны ЕС. Дело слушается до сих пор, а окончательный вердикт суд огласит не ранее октября, рассказал «Известиям» представитель Европейского суда Балаш Лехочки. По его оценке, сама Еврокомиссия сможет подать иск за невыполнение мигрантских квот против Варшавы, Будапешта и Праги в лучшем случае через год, еще полтора года уйдет на рассмотрение дела. Это значит, что «война слов и исков» из-за мигрантов между властями отдельных европейских стран и чиновниками в Брюсселе может затянуться на долгие годы.