Поселок Харп находится в 27 км от г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас на территории проживает более 5 тыс. человек. Градообразующими предприятиями являются три исправительные колонии. До 2002 года основная часть населения и заключенные работали на крупнейшем заводе по производству железобетонных конструкций, который обанкротился в начале нулевых.

По словам главы администрации Артура Чабана, в Харпе много молодого населения, которое трудится как раз в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Средняя зарплата — около 27 тыс. рублей. Главное проблемой существования поселка Чабан называет переселение из ветхого и аварийного жилья. Недавно в Харпе на берегу Оби был построен рыбоводный завод, который, по словам главы администрации, пока работает не на полную мощность. Главная задача — это пополнении популяции муксуна: в прошлом году было выпущено 2,5 млн мальков рыбы.

Несмотря на «преступное» соседство, Чабан говорит, что в Харпе с безопасностью всё в порядке: «Я живу в поселке с 1982 года, и никогда поселок криминальным не был. Как раз две колонии и УФСИН делают развитие криминала просто невозможным. Работают все службы. Я думаю, что поселок — один из лидеров по безопасности на Ямале как минимум».

Ямальцы гордятся не только своими роскошными видами, но и кристально чистой водой. Местные жители утверждают, что пить ее можно прямо из реки.

«Наша вода по чистоте занимает 7-е место в мире. Мы пьем воду из крана. В нее ни грамма хлорки не добавляют — чистая ледниковая вода», — говорит Чабан. В Харп приезжают туристы из всех уголков России и зарубежья. Чаще всего их привлекает сход льда на Оби и Соби. Но и в теплый сезон на Ямал приезжают «дикарями» ценители девственной природы.

Артур Чабан рассказывает, что туристические перспективы у Харпа огромные, здесь можно организовать отдых в любое время года. Есть перспективы для горнолыжного отдыха. «Нужны только инвестиции», — говорит Чабан. Сейчас на Ямале начался полярный день. Время года, когда и днем, и ночью на улице одинаково светло. Совсем недавно градусники перешли в плюсовую зону и полностью сошел снег.