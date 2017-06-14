Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики, вложившие по всей России в строительство жилья около 18 млрд рублей, не получили ни копейки страховых выплат.

«Нет ни одного страхового случая. Можно поинтересоваться, куда деньги ушли, собранные с населения? Эти 18 млрд», — сказал спикер парламента, обращаясь к официальному представителю правительства России, замминистра строительства и ЖКХ Никите Стасишину.

Володин отметил, что сложившаяся ситуация — это нонсенс. Все собранные деньги сейчас находятся в страховых компаниях и приносят им прибыль. При этом дольщики остались один на один со своей проблемой.

«Нужно собирать страховые компании и их мотивировать, чтобы они лицом повернулись к проблемам тех людей, которые перечислили им деньги», — отметил председатель Госдумы, его цитирует «Федеральное агентство новостей».

Стасишин отметил, что пока все 18 млрд рублей находятся в резервах страховых компаний, сейчас проводится работа по этому вопросу с Центробанком.