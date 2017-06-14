Температурный рекорд был установлен накануне в Благовещенске. Столбик термометра в дневные часы преодолел отметку в +34 градуса. Прежнее достижение этого дня, +33,7 градуса, было зафиксировано в 1986 году.

Причиной стал антициклон. Юго-западные потоки принесли в регион разогретый воздух из Внутренней Монголии, автономного района на севере КНР.

Как отмечает ИА «Амур.инфо», высокие температуры сохранялись даже несмотря на то, что в некоторых районах прошел интенсивный град. Впрочем, он был непродолжительным.

Сухая и жаркая погода по прогнозам синоптиков продлится в столице Приамурья до конца недели.