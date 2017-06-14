Семеро детей заболели ротавирусной инфекцией в областном центре оздоровления «Деснянка» в Брянской области. Причиной массового отравления стало ненадлежащее проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и дезинфекции в учреждении, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, отравление с подозрением на ротавирусную инфекцию было выявлено у детей в период с 10 по 12 июня текущего года. В числе возможных причин отравления — посещение родителями «вне установленных мест», а также тот факт, что в центре не было организовано «оперативное выявление заболевших детей», отмечает интернет-газета «Брянские новости».

По результатам проверки прокуратура потребовала от департамента образования и науки Брянской области устранить все замечания и наказать виновных.