За неделю с 4 по 11 июня средняя розничная цена литра бензина Аи-95 в России преодолела психологическую отметку в 40 рублей. Прибавив 9 копеек, она составила 40,08 рубля. Об этом сообщила статистическая организация ЦДУ ТЭК (Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса).

По данным организации, в период с 4 по 11 июня на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний РФ средние цены повысились на все нефтепродукты.

Автобензин Аи-92 подорожал на 16 копеек, до 37,35 руб/л, Аи-95 — на 9, до 40,08 руб/л, стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 8 копеек, до 38,17 руб/л, зимнего дизельного топлива — на 58 копеек, до 39,19 руб/л.

За год, то есть по сравнению с 11 июня 2016 года, средняя цена литра топлива выросла: автобензина Аи-92 — на 2,28 рубля, Аи-95 — на 2,30 рубля, летней солярки — на 2,76 рубля, зимней — на 1,37 рубля.