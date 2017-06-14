В Нижнем Ломове Пензенской области инкассатор проиграл вверенные ему деньги. В отношении него возбудили уголовное дело.

Молодой человек в июне присвоил более 1,9 млн рублей, которые ему сдали на хранение. Из них около 1 млн рублей он проиграл в интернете за прошедшие праздничные дни.

Как передает ИА «Пенза-пресс», оставшиеся у него деньги изъяли полицейские. За присвоение чужих денежных средств ему грозит до десяти лет тюремного заключения.