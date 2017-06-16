В Санкт-Петербурге 17 июня стартует престижный международный турнир континентальных чемпионов — Кубок конфедераций. В матче открытия сборная России примет на местной арене команду Новой Зеландии. В преддверии грандиозного футбольного праздника «Известия» пообщались с бывшим главным тренером национальной команды Валерием Газзаевым. В эксклюзивном интервью 62-летний специалист, ныне занимающий должность заместителя председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики, поделился мнением относительно шансов сборной России на Кубке конфедераций, выделил фаворитов турнира и подвел итоги завершившегося недавно чемпионата России.

— В субботу стартует Кубок конфедераций. Кого вы можете назвать фаворитами турнира?

— Безусловно, это действующие чемпионы мира немцы и чемпионы Европы португальцы. У сборной Германии — экспериментальный состав, но если пройтись по именам и посмотреть повнимательнее, эти ребята не хуже игроков основной команды. А до побед они голодны намного больше. К тому же все они играют на самом высоком уровне в ведущих европейских клубах. Выделил бы еще сборную Чили — эти ребята два раза подряд завоевывали Кубок Америки, а это дорогого стоит.

— Как насчет сборной России?

— Я не готов обсуждать перспективы российской команды до тех пор, пока не увижу ее матчи с Мексикой и Португалией. При всем уважении к сборной Новой Зеландии это не та команда, по игре с которой можно судить об уровне наших ребят. А вот матчи с двумя оставшимися соперниками по группе, уверен, покажут реальный уровень сборной России на сегодня. В команде произошли серьезные изменения — встречу пропустит целый ряд ведущих футболистов, и тренеру придется поломать голову, чтобы придумать, как выстроить игру. Безусловно, потеря лидеров может сказаться на итоговом выступлении, но мы будем болеть за Россию и ждать от нашей команды только самых высоких результатов.

— Кто является лидером российской сборной?

— Для меня это Игорь Акинфеев.

— Многолетние лидеры обороны нашей сборной Сергей Игнашевич и братья Березуцкие пропустят Кубок конфедераций. Смогут ли футболисты нового поколения заменить их?

— Ребята не вечные, им уже прилично за тридцать, и они решили отдохнуть, дать дорогу молодым. В сборной России есть футболисты, которые могут заменить нашу многолетнюю бессменную линию обороны.

— Недавно завершился чемпионат РФПЛ по футболу. Чем он запомнился лично вам?

— Я не разделяю всеобщую критику чемпионата. Многие эксперты назвали этот сезон одним из самых слабых за последние годы, но я так не думаю. Да, безусловно, уехали такие звезды, как Халк, Аксель Витсель и Ахмед Муса... С имиджевой точки зрения это большая потеря. Но посмотрите на Федора Смолова или Квинси Промеса — эти двое сейчас «зажигают» как никогда, показывают прекрасную игру. Этот сезон подарил нам достойных воспитанников российского футбола — это и Александр Головин, и Роман Зобнин. «Ростов» Курбана Бердыева феноменально проявил себя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В целом есть много позитивных моментов, которым надо радоваться, а не критиковать.

— Чемпионство «Спартака» было заслуженным?

— Если команда закончила чемпионат на первом месте — значит, оно заслуженное.

— Как вам игра при Викторе Гончаренко вашей бывшей команды — ЦСКА?

— Пока рано делать какие-то выводы. Предстоит долгое межсезонье, во время которого у тренера будет возможность изучить своих футболистов — посмотреть, на что они способны, построить игру под себя. Судить о работе Гончаренко можно будет после 7–8 стартовых туров чемпионата России.

— Кого вы можете назвать лучшими футболистами минувшего чемпионата?

— Мне понравился Федор Смолов. Второй год подряд он становится лучшим бомбардиром национального первенства, он вел игру своей команды и забивал важные голы. Даже после полученной травмы Смолов быстро вошел в ритм и продолжил свою голевую серию.

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