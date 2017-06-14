В Благовещенске продается особняк, начальная стоимость которого 165 млн рублей. Владелец элитного жилья признался, что этот дом стал для него обузой.

Пятиэтажное здание было построено около 10 лет назад. Оно предназначалось для проживания трех семей и размещения офисов, однако сейчас большинство помещений пустуют.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», дом принадлежит местному предпринимателю Сергею Кондакову. Ранее обороты его компании составляли около половины всех завезенных в регион товаров. Однако в последнее время ситуация изменилась. Сейчас в особняке заняты два этажа. Один — семьей предпринимателя, второй — его дочери.

Площадь здания — 1,65 тыс. кв. м. На цокольном этаже есть бильярдная, сауна, бассейн, мастерская и гараж на восемь машин.