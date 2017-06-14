Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа состоится на следующей неделе. Об этом пишет местное издание «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из источников, речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон. В программе будут «все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом».

Второй источник украинского издания подтвердил, что дата встречи согласована на следующую неделю.

Газета пишет, что встреча лидера Украины с президентом Соединенных Штатов произойдет раньше, чем планируемая в немецком Гамбурге встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в рамках «большой двадцатки».

Администрация президента Украины официально объявит о дате встречи Порошенко и Трампа в ближайшее время, сообщает «Утро.ru».