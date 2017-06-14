Министерство труда и социальной защиты РФ намерено оставить пособие по безработице в 2018 году на прежнем уровне. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «РИА Новости».

Таким образом, в следующем году минимальная величина пособия может составить 850 рублей, а максимальная — 4,9 тыс. рублей.

Минимальную и максимальную величину пособия по безработице ежегодно устанавливает правительство России. Размер пособия не индексируется с 2009 года.