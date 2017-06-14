Боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, нескольким журналистам и болельщикам запретили въезд на Украину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФБР.

Российская делегация направлялась в Харьков на чемпионат Европы по боксу, который пройдет с 16 по 26 июня. Она была задержана вскоре после остановки поезда на въезде в Харьков. Свои действия украинские пограничники не объяснили, однако задавали много вопросов. В частности, сообщает сайт НТВ.Ru, по какой причине Романова посещала Крым несколько лет назад. Позднее пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что въезд в страну боксеру Кушиташвили и восьми другим представителям Федерации бокса России закрыт на три года по причине посещения Крыма, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что делегация РФ получила все необходимые гарантии для участия в соревнованиях.

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