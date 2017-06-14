В Евпатории построят первый в Крыму термальный комплекс. Глава города Андрей Филонов сообщил, что инвестиционный проект планируют реализовать к 2020 году.

Термальный комплекс расположится вблизи евпаторийской грязелечебницы «Мойнаки», восстановление которой начнется в 2018 году. Андрей Филонов рассказал, что он будет значительно в сокращенном по сравнению с первоначальным проектом варианте.

Глава Евпатории уточнил, что старый проект дошел до госэкспертизы, однако специалисты установили, что за выделенные деньги реконструировать 30 тыс. кв. м грязелечебницы не получится. В итоге был подготовлен новый проект, в котором восстанавливаемая площадь сократилась до 11 тыс. кв. м. Строительные работы продлятся около двух лет, передает ИА «Крыминформ».

Мойнакская грязелечебница была основана в 1886 году. Она принадлежала предприятию «Укрпрофздравница» и была законсервирована в 2007 году. Восстановление предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя до 2020 года. На реконструкцию заложено порядка 700 млн рублей.