Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил «Известиям», что тот факт, что с 1 июля Национальный банк Республики Беларусь перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах и полностью перейдет на международные стандарты, это никак не повлияет на российский банковский сектор. Данное решение, принятое соседним государством, «не в тренде движений навстречу друг другу».

«Это не очень приятно, потому что у нас есть задача, чтобы российский рубль для нашего экономического пространства был бы и в дальнейшем расширял сферу своего влияния как резервная валюта. Если Белоруссия приняла такое решение, это не в тренде наших движений навстречу друг другу. Думаю, что это небольшой эпатажный жест, нестандартный, который иногда бывает с их стороны. Но в целом каких-то серьезных последствий для нас это иметь, наверное, не будет», — сказал Тосунян.

По мнению эксперта, «не позитивные» перемены скорее ощутят клиенты банков, которые в Белоруссии имеют рублевые счета.

«Для граждан, которые держат в Белоруссии и рублевые счета, и валютные счета, это может на отдельные физические лица как-то повлиять с точки зрения процентной ставки, с точки зрения привлекательности размещения в Белоруссии рублей. А откуда ноги растут и почему сделан такой не самый позитивный шаг, этого я сказать не могу», — отметил Тосунян.

ЦБ России не будет применять ответных мер, считает президент Ассоциации российских банков.

«Это право суверенной страны определять корзину резервных валют для себя. Рубль за эти годы, даже несмотря на колебания, которые произошли за последние 3–4 года, котируется и пользуется неплохим авторитетом. Поэтому мы от этого сильно не страдаем, чтобы делать специальные ответные шаги, тем более что белорусский рубль не находился у нас в обороте или резервных валютах он у нас не числился», — заключил Тосунян.