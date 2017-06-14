Жители Белгородской области 10 сентября будут выбирать губернатора, а также депутатов облдумы и горсоветов Губкина и Старого Оскола. Отдать голос за главу региона можно будет только в этот же день на избирательном участке, так как отменяется досрочное голосование и открепительные удостоверения.

Согласно федеральному закону, избиратель заранее должен подать заявление об исключении его по месту жительства и указать место, где он будет находиться в день выборов. Как отмечает ИА «Абирег», выдвигать кандидатов могут только политические партии или их региональные отделения.

Общий бюджет сентябрьских выборов составит 91,7 млн рублей. Ранее Евгений Савченко заявил о своем намерении пойти на новый губернаторский срок.