Турция отложила инспекцию мясных предприятий России, которая была запланирована на июнь, сообщили в Россельхознадзоре.

Представители Турции должны были приехать на этой неделе и обсудить вопросы ветеринарии и фитосанитарии, а также провести инспекцию отечественных мясных предприятий.

«Они перенесли проведение инспекции на месяц-два. Я думаю, что инспекция состоится, просто несколько позже», — заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Она подчеркнула, что перенос даты проверки связан с внутренними административными причинами турецкой стороны.

Глава Россельхознадзора Сергей Данквертранее сообщал, что только трое российских производителей изъявили желание поставлять мясо в Турцию.