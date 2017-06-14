Российская нефтяная компания «Лукойл» закладывает в свой прогноз на 10 лет цену нефти в $50 за баррель.

Об этом сообщил член правления, первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

«Мы делаем наш новый прогноз на десятилетие в первую очередь в постоянных ценах. И эти постоянные цены составляют $50 за баррель. Это то, что мы заложили как прогноз на 10 лет», — сказал он.

Матыцын напомнил, что в бюджете компании на 2017 год заложена цена $40 за баррель.

Вице-президент также отметил, что десятилетий прогноз может меняться в соответствии с изменениями ситуации.