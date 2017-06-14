«Пятый канал» российского телевидения в первый летний месяц 2017 года обновил рекорд популярности – его доля достигла 6,8% собственной целевой аудитории в среднем за неделю.

«Впервые в истории доля «Пятого» составила 6,8%», – сообщается в среду на сайте канала со ссылкой на данные Mediascope по России в целом за неделю с 5 по 11 июня для аудитории от 25 до 59 лет.

При этом «в Москве за неделю «Пятый» также получил высокий результат – 7,1% в своей целевой аудитории», говорится в сообщении.

«Этот телевизионный сезон «Пятый канал» завершает в пятерке лидеров национального рейтинга. На самом престижном отрезке эфирного дня, в вечернем прайме будних дней, «Пятый» уверенно занимает четвертое место с долей 8,4% в аудитории «Все 18+», – отмечается в сообщении «Пятерки».

Увеличение показателей в сегменте женской аудитории 25-59 лет, востребованной рекламодателями, составило 14% по сравнению с предыдущим телесезоном и принесло третье место на национальном телерынке с долей в 9,6%.

В минувшие выходные «Пятый» продолжил укреплять рыночные позиции.

К примеру, в субботу его доля в женской аудитории составила 11,1% и обеспечила первое место среди национальных каналов.

Затем в воскресенье «Пятерка» заняла второе место среди всех каналов по мужской аудитории с долей 8,5%.

«В День России «Пятый» обосновался в тройке лидеров по целевой аудитории 25-59 с долей 7,5%», – отмечается в сообщении.