Врачи оперируют члена палаты представителей США Стива Скалиса, получившего ранение во время мероприятия конгресса США в штате Виргиния. Об этом в среду сообщает телеканал Fox News.

Конгрессмен был ранен в бедро вооруженным мужчиной, открывшим огонь по игравшим в бейсбол неподалеку от парковки в городе Александрия. Всего в больницы были доставлены пять человек, в том числе и сам стрелок.

Очевидец происшествия сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что слышал 50–60 выстрелов, а сам инцидент продлился около 10 минут.

Президент США ранее написал в своем Twitter, что Скализ получил серьезное ранение, но полностью восстановится.