Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения крыши в детском саду в Тульской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, ЧП произошло 12 июня при проведении ремонтных работ в одном из дошкольных учреждений в городе Белев. В результате происшествия один рабочий погиб на месте от полученных травм, второй с телесными повреждениями доставлен в больницу, сообщает ИА «Тульские новости».

По факту произошедшего назначена проверка по ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.