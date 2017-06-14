Власти Краснодарского края предупредили о том, что не успевают завершить к середине июня ремонт трассы Джубга – Сочи. Сроки переносятся на конец месяца. Причина – неблагоприятные погодные условия, которые тормозят ход ремонта. Сейчас остались работы, которые требуют сухую и жаркую погоду

Как напоминает ИА KrasnodarMedia, трасса в сторону побережья Черного моря является проблемным объектом уже на протяжении нескольких лет. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал ход работ и сказал, что ремонт самой востребованной у автотуристов дороги к черноморскому побережью раздражает их до «не могу». Его речь попала в Faсebook и набрала более семи тыс. просмотров.

Сообщалось, что ремонтные работы на дороге будут вестись рано утром и в ночные часы, чтобы избежать пробок. Кроме того, строителям необходимо было испытать конструкции двух мостов. Но, как сказал вице-губернатор Андрей Алексеенко, небольшое отставание от поставленных сроков составит не более двух недель.