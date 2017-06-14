Российские актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева, исполнившие роли в украинском комедийном сериале «Сваты», попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Артисты были внесены в черный список за то, что якобы осуществили «сознательное нарушение государственной границы Украины» и вели «незаконную гастрольную деятельность» на территории страны.

Ранее в список попали певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на «Евровидении», актеры Михаил Боярский и Дмитрий Харатьян, исполнители Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик, Михаил Шуфутинский, а также всемирно известный российский путешественник Федор Конюхов, напоминает РЕН ТВ.

В минувшее воскресенье также за якобы незаконную концертную деятельность на территории Украины в базу «Миротворца» были внесены музыканты российских групп «АукцЫон», «Декабрь», «Калинов мост», «Кукрыниксы», «Ногу свело!», и «Черный кофе».