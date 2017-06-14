Петербургский комитет по строительству обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании 289,5 млн рублей с бывшего подрядчика «Инжтрансстроя-СПб» стадиона «Санкт-Петербург».Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

«Исковое заявление (комитета по строительству Санкт-Петербурга). Сумма исковых требований 289,5 миллиона рублей», — сказано в материалах суда.

Ранее городское строительное ведомство уже обращалось с требованиями взыскать с «Инжтрансстроя-СПб» 291 млн рублей , однако проиграло в двух инстанциях. Суд счел, что комитет нарушил претензионный порядок урегулирования споров с бывшим подрядчиком строительства стадиона.

Как уточняется, дата заседания пока не назначена.