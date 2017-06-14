В Верхнем Уфалее Челябинской области пьяный мужчина устроил стрельбу на улице города. Инцидент произошел в ночь на среду. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из карабина Сайга-410. Прибывшие на место ЧП оперативники обезвредили и задержали дебошира. Выяснилось, что он ранее не был судим и имеет разрешение на карабин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.