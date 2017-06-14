В отношении старшего инкассатора пензенского областного управления Российского объединения инкассации ЦБ РФ возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в присвоении крупной суммы денег.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области сообщили, что в июне этого года инкассатор присвоил данные ему на хранение 1,9 млн рублей.

«Около 1 млн рублей подозреваемый успел проиграть в сети интернет за прошедшие праздничные и выходные дни», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции изъяли оставшуюся сумму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере»).