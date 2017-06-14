Сотрудник министерства здравоохранения Нижегородской области подозревается в получении взятки. В отношении главного специалиста сектора лицензирования управления по правовой и кадровой работе возбуждено уголовное дело.

Как передает НИА «Нижний Новгород», преступления были совершены в мае-июне текущего года. Госслужащий дважды через посредника получил в общей сложности 40 тыс. рублей. Деньги передавались в обмен за положительное решение о предоставлении стоматологической фирме лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Во время второй встречи с посредником подозреваемый был задержан. В ближайшее время чиновнику будет избрана мера пресечения.