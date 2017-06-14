Археологи обнаружили при раскопках в Ростове-на-Дону в одном из женских погребений бронзовые бигуди для завивки волос. Находка датируется I веком н.э., сообщил представитель Археологического общества Кубани Александр Нечипорук.

«В одной из женских могил мы нашли пару бронзовых предметов, которые использовались женщинами для завивки волос. Аналог современных бигуди. Также мы находили ножницы, зеркало и прялку. В мужских могилах обнаружили ножи», — приводит слова представителя общества RostovGazeta.

По словам археологов, издревле язычники считали, что драгоценные украшения могут им понадобиться в загробной жизни, поэтому людей хоронили вместе с предметами быта.

Напомним, ранее в центре Ростова-на-Дону было обнаружено массовое погребение древних меотов во время реконструкции одной из улиц города. По мнению археологов, кости относятся к I веку н.э. и связаны с некрополем ростовского городища.