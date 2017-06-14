Начав расследование в отношении трех стран по поводу мигрантов, Евросоюз применил двойные стандарты. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский на встрече в Варшаве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано, сообщает «РИА Новости».

«Мы понимаем, что Еврокомиссия имеет определенные процедуры. В этом нет ничего необычного. Необычно только то, что комиссия обратила внимание только на три страны», — подчеркнул Ващиковский.

Ранее Еврокомиссия заявила, что инициирует санкционную процедуру против Чехии, Польши и Венгрии, из-за того что эти страны отказались принимать беженцев по квотам ЕС.

При этом глава МИД Польши высказался против лишения Польши структурного финансирования из-за отказа принимать беженцев.

«Это не награда за хорошее поведение, а компенсация за открытие рынка», — подчеркнул он.