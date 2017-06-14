В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении одного из администраторов «группы смерти» в социальной сети — Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Будейкин обвиняется в «доведении до самоубийства и покушении на него». Следствие располагает данными о том, что в апреле-мае 2016 года администратор «группы смерти» в соцсети пропагандировал суицид среди несовершеннолетних и склонял подростков к его совершению.

Доказано, что Будейкин склонял 15-летнюю жительницу Астрахани к суициду. Но 17 мая 2016 года школьницу убедили отказаться от совершения самоубийства сотрудники полиции.

Кроме того, Филипп Лис довел до самоубийства школьницу 2000 года рождения, которая 3 июня 2016 года в Тюменской области пыталась совершить суицид, но ее удалось спасти медикам.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.