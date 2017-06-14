Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил своим подчиненным принять оперативные меры по ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Моршанске и рассмотреть все возможные варианты оказания помощи пострадавшим.

«Ситуация у меня на особом контроле», — цитирует губернатора «Тамбовский курьер». 30-летний хозяин квартиры, в которой прогремел взрыв, утром 14 июня скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как ранее писали «Известия», 13 июня около восьми часов вечера в девятиэтажном жилом доме в Моршанске произошел взрыв бытового газа. В здании начался пожар. Были эвакуированы около 30 человек. В квартире, где произошел взрыв, обрушилась потолочная плита. В окнах еще нескольких квартир выбиты стекла. Несущие конструкции здания не повреждены.