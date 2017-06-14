На главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток вернулись флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга». На берегу им устроили торжественную встречу и по традиции подарили жареных поросят.

Командир гвардейского ракетного крейсера гвардии капитан 2-го ранга Алексей Ульяненко доложил командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Сергею Авакянцу о том, что корабли технически исправны и готовы продолжать выполнение задач после пополнения необходимых запасов. В свою очередь, командующий флотом поздравил экипажи с возвращением и успешным выполнением задач дальнего океанского плавания.

Как напоминает ИА PrimaMedia, поход кораблей начался 1 апреля. Они преодолели более 11 тыс. миль, зайдя в восемь портов. Во время стоянки в Маниле «Варяг» принял на борту президента Филиппин Родриго Дутерте.

Кроме того, отряд участвовал в международном морском параде, который был посвящен 50-летию ВМС Сингапура. Тихоокеанцы также приняли участие в оружейной выставке IMDEX Asia – 2017, которая проходила на военно-морской базе Чанги в Таиланде. Кроме того, были проведены совместные учения с ВМС Сингапура и Индонезии.