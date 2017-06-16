В Большом Завидово с 7 по 9 июля пройдет очередное «Нашествие» — самый масштабный и популярный российский музыкальный опен-эйр. В преддверии пресс-конференции, посвященной грядущему событию, программный директор фестиваля Анастасия Рогожникова пообщалась с обозревателем «Известий».

— Сюрпризом «Нашествия-2017» выглядит порыв Гарика Сукачева выступить с «Бригадой С» на малой сцене фестиваля, той, что называется «2.0». Кто же в этот момент должен играть на главной сцене, чтобы там осталась публика?

— Во время сета «Бригады С» большая сцена затихнет. Это будет субботней ночью. К одиннадцати вечера там завершится выступление «Браво». И через полчаса на сцене «2.0» появится Гарик. Туда же переместится и большая часть фестивальной аудитории. «Малая» сцена демократична. Там нет разделений на VIP- и фан-зоны. Она одинаково доступна обладателям всех категорий билетов. Сукачев решил, что нужно быть ближе к молодежи, к народу и выбрал площадку «2.0».

Ожидается уникальное шоу продолжительностью два с половиной часа. Собравшаяся под один тур «Бригада С» больше не предполагает давать концерты в Москве и Питере. Так что концерт на «Нашествии», видимо, прощальное столичное выступление группы. К слову, в этот раз по размеру и техническому оснащению сцена «2.0» фактически будет равна главной площадке фестиваля.

И еще в качестве «фишки» отмечу, что на «2.0» ныне выступят многие российские запевшие актеры со своими группами: Гоша Куценко, Александр Устюгов с «Экибастузом», Евгений Цыганов с коллективом «Пока прет», Павел Майков с проектом «Магритт», Стас Старовойтов из stand-up comedy.

— Я что-то слышал и о третьей сцене?

— Да, она появится, и там будут представлены не музыкальные проекты. Перфоманс артиста Александра Петрова «Заново родиться» и шоу известных иллюзионистов братьев Сафроновых. Думаю, люди это с удовольствием посмотрят.

— С тревогой уточняю информацию о том, что на нынешнем «Нашествии» должен появиться Никита Джигурда.

— Насколько я знаю, Джигурда всерьез заинтересовался нашим ЗАГСом и выразил желание поучаствовать в этом действе. Более того, артист готов специально приехать на поле «Нашествия» из Греции, где он отдыхает c cемьей. А почему нет ? Джигурда так звонко проявил себя в своих семейных разборках и брачных историях, что если именно он будет «бракосочетать» гостей фестиваля, то этого точно никто не забудет.

Второй год подряд на фестивале функционирует ЗАГС. В прошлом году мы поженили на «Нашествии» более тысячи человек. С фатой, галстуками. Выдавали специальные сертификаты, памятные подарки. Весело получалось. Правда, так и не узнали, родились ли дети у наших фестивальных пар.

— Давай от романтики к прозе. Довольно внезапно за несколько месяцев до «Нашестия-2017» сменилась часть его организационной команды, которая успешно проводила фестиваль не один год. Это создало дополнительные трудности?

— В эмоциональном плане — наверное. Но в целом все происходит в рабочем порядке, все службы фестиваля продолжают взаимодействовать. « Нашествие» — это огромный проект, где нет одного человека, на которого бы замыкались все организационные процессы. Тем более, что процентов восемьдесят той команды, что не первый год занимается фестивалем, сохранилось. Лично для меня, конечно, возникли определенные вызовы, прежде всего — формирование фестивальной программы, чем я раньше впрямую не занималась.

— Вот как раз о программе. Некоторые подозревают, что именно из-за «раскола» в стане организаторов «Нашествие-2017» не досчитается несколько своих стабильных хедлайнеров: «Чайф», «Би-2», «Ночные Снайперы»…

— «Чайф» у нас выступает, как правило, несколько лет подряд, потом на год берет паузу. Так же и с «Би-2». Группа сейчас готовит новый альбом, и мы уже договорились, что они сыграют на фестивале в следующем году, поскольку за предыдущие несколько лет показали в рамках нашего фестиваля все свои возможные программы. Такая же ситуация у Дианы Арбениной.

Р отация артистов — это нормально. В противном случае можно говорить о стагнации фестиваля. А домыслы я комментировать не могу. Вот, например, в прошлом году у нас не выступали «Пикник», Светлана Сурганова. А Гарика не было на «Нашествии» лет шесть. «Текила джаз» с 2008-го не появлялась. Так складывались обстоятельства, но кто-то мог и в этом усмотреть «подводные течения». Не надо искать врагов там, где их нет. Никто ни с кем не ссорился.

— Завершать фестиваль будет ДДТ?

— В прошлом году Юрий Юлианович выступал у нас с акустической программой, а в этом дал мощный, аншлаговый концерт в «Олимпийском» с программой «История звука». Теперь он повторит ее на «Нашествии» для еще большей аудитории. Это станет красивой кодой.

— А с чего все начнется? Пятничная программа фестиваля — это ведь всегда проблема. Надо чем-то заманить публику еще в будний день.

— Мы придумали прекрасную историю совместно с Ансамблем имени Александрова, у которого есть детский хор — «Юные александровцы». Они откроют «Нашествие» вместе с Вячеславом Бутусовым. Их совместный репертуар, думаю, очень удивит фестивальную публику. Затем выступит «Сплин», а закроет первый вечер «Пилот».

— По ночам, как прежде, собираетесь чем-то развлекать народ?

— Людям все же надо иногда отдыхать, поэтому от специальных ночных представлений мы на сей раз отказались. А днем традиции будут соблюдены, в частности, вновь состоится авиашоу «Русских витязей», пользующееся большой популярностью.

— По данным на сегодняшний день есть шанс, что аудитория фестиваля увеличится по сравнению с прошлыми годами?

— Мы ввели именные билеты на «Нашествие» и очень опасались, что часть зрителей это отпугнет. Поначалу действительно раздавались негативные высказывания, но потом все как-то нормализовалось, люди, видимо, поняли, что это делается исключительно ради их же безопасности. В конце концов, мы летаем самолетами, предоставляя свои данные и имея при себе паспорт. И тут — такая же ситуация.

Сейчас, судя по динамике продаж билетов, я уже стопроцентно уверена, что фестиваль соберет больше зрителей, чем год назад, когда за три дня его посетили около 205 тыс. человек. А еще, пользуясь случаем, скажу, что в следующем году «Нашествие» будет перенесено на начало августа, поскольку до этого все необходимые службы безопасности будут задействованы на чемпионате мира по футболу.

Справка «Известий»

«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей мультиформатной рок-музыки под открытым небом. Первый фестиваль состоялся в декабре 1999 года в московском ДК им. Горбунова. Среди участников были Zемфира, «Океан Эльзы», Би-2, Zdob si Zdub, «Иван Купала», Линда, Дельфин и другие. С 2008 года форум переместился в Тверскую область. Время проведения — вторая половина июля.