В замороженных свино-говяжьих котлетах «Часар» и в мясных тефтелях «Часар» производства ООО «Кудиновский мясной комплекс» (Московская область), поступивших в адрес ООО «ГК «Мега Холод» в Пскове, обнаружен геном гриппа птиц.

Как сообщает Псковское агентство информации, региональное управление ветеринарии по согласованию с прокуратурой проводит внеплановую проверку в отношении ООО «ГК «Мега Холод». Остаток продукции изъят из оборота.

Птичий грипп относится к особо опасным инфекциям, так как его штаммы обладают высокой способностью заражать и изменчивостью. Вирус долгое время может сохраняться в холодной среде. Его переносчиками являются дикие мигрирующие пернатые, в основном утки. Человек этим заболеванием может заразиться только при непосредственном контакте с зараженной птицей.